Basilicata: incidente su questa strada! Sul posto Carabinieri e ambulanza

Incidente stradale sulla Potenza – Melfi.
Il sinistro è avvenuto a circa 500 metri dall’uscita di Melfi.
4 le vetture coinvolte.
Sul posto Carabinieri ed automobulanza.
Incidente stradale sulla Potenza – Melfi.
Il sinistro è avvenuto a circa 500 metri dall’uscita di Melfi.
4 le vetture coinvolte.
Sul posto Carabinieri ed automobulanza.
Il consigliere regionale di FI, Fernando Fortunato Picerno, “esprime soddisfazione per la delibera di Giunta regionale del 21 ottobre scorso (la 609/2025) che stanzia quasi…
“Tutti a nanna dopo Carosello”. Tante le generazioni tra gli anni ’60 e ’70 che sono cresciute con questa raccomandazione dei genitori, che al tempo…
“Il valore simbolico di una proposta assume forza quando riesce a far riflettere a tenere alta l’attenzione. La toponomastica rappresenta anche questo: luoghi, storie e…
L’Ente Parco della Murgia Materana punta sulla conoscenza e sul talento dei giovani. Con una recente delibera approvata dal Consiglio direttivo, l’Ente ha istituito un…
Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza intensifica quotidianamente la sua costante presenza sul territorio e la sua ferma attenzione alla prevenzione e repressione dei reati…
La Guardia di Finanza ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.985 allievi finanzieri. Il concorso è aperto ai diplomati…
Incidente stradale sulla Potenza – Melfi. Il sinistro è avvenuto a circa 500 metri dall’uscita di Melfi. 4 le vetture coinvolte. Sul posto Carabinieri ed…
Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha accolto questa mattina, nella sede del Palazzo Municipale, una delegazione di venti rappresentanti provenienti dall’Ucraina, appartenenti a municipalità…
Nei giorni scorsi l’Azienda Sanitaria di Matera e gli Ambiti Socio Territoriali Bradanica, Medio Basento, Metapontino, Collina Materana e Città di Matera hanno avviato l’Accordo…
La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 passerà anche per Pisticci il 29 dicembre 2025. Lo annuncia l’Amministrazione che scrive: “Un riconoscimento che onora la…
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’On. Arnaldo Lomuti (Coordinatore regionale M5S Basilicata – Camera dei Deputati): “Il 31 ottobre scade il termine messo da…
Con un +25% rispetto a settembre 2024, questo mese segna un nuovo record per le presenze turistiche a Policoro, confermando l’andamento positivo dell’intero anno. Nel…
In data 21.10.2025, militari del G.I.CO. della Guardia di Finanza di Potenza hanno dato esecuzione a un provvedimento di irrevocabilità di confisca di prevenzione, emesso…