A Matera questa delegazione: un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione. I dettagli dell’incontro con il Sindaco

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha accolto questa mattina, nella sede del Palazzo Municipale, una delegazione di venti rappresentanti provenienti dall’Ucraina, appartenenti a municipalità e istituzioni culturali ucraine, giunti in città per una visita studio dedicata al capacity building per l’Ucraina.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima cordiale e di reciproco interesse, sono state condivise esperienze e prospettive sui processi di sviluppo culturale e territoriale, con particolare attenzione al ruolo delle comunità creative nel favorire la coesione e la crescita dei territori.

Il Sindaco ha donato alcuni volumi e materiali dedicati alla storia e alla cultura di Matera, ricevendo a sua volta simboli rappresentativi delle città ucraine partecipanti.

Ha dichiarato il Sindaco Nicoletti:

“Siamo felici di accogliere a Matera questa delegazione, che rappresenta la volontà di costruire ponti attraverso la cultura e la cooperazione internazionale.

Matera è una città che fa della sua comunità e della creatività i suoi punti di forza: oggi è un onore condividere la nostra esperienza con chi sta lavorando per la rinascita delle proprie città”.

La visita studio proseguirà per tutta la settimana con incontri con operatori culturali, imprese creative e realtà associative locali, con l’obiettivo di creare nuove connessioni e sinergie tra le comunità ucraine e materane.

Un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione delle esperienze maturate a Matera, sempre più laboratorio di innovazione sociale e culturale a livello europeo.