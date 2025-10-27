ULTIME NEWS

A Matera questa delegazione: un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione. I dettagli dell’incontro con il Sindaco

27 Ottobre 2025

Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha accolto questa mattina, nella sede del Palazzo Municipale, una delegazione di venti rappresentanti provenienti dall’Ucraina, appartenenti a municipalità e istituzioni culturali ucraine, giunti in città per una visita studio dedicata al capacity building per l’Ucraina.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima cordiale e di reciproco interesse, sono state condivise esperienze e prospettive sui processi di sviluppo culturale e territoriale, con particolare attenzione al ruolo delle comunità creative nel favorire la coesione e la crescita dei territori.

Il Sindaco ha donato alcuni volumi e materiali dedicati alla storia e alla cultura di Matera, ricevendo a sua volta simboli rappresentativi delle città ucraine partecipanti.

Ha dichiarato il Sindaco Nicoletti:

“Siamo felici di accogliere a Matera questa delegazione, che rappresenta la volontà di costruire ponti attraverso la cultura e la cooperazione internazionale.

Matera è una città che fa della sua comunità e della creatività i suoi punti di forza: oggi è un onore condividere la nostra esperienza con chi sta lavorando per la rinascita delle proprie città”.

La visita studio proseguirà per tutta la settimana con incontri con operatori culturali, imprese creative e realtà associative locali, con l’obiettivo di creare nuove connessioni e sinergie tra le comunità ucraine e materane.

Un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione delle esperienze maturate a Matera, sempre più laboratorio di innovazione sociale e culturale a livello europeo.