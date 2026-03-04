Basilicata, in uscita il nuovo film di Rocco Papaleo!

Una guida escursionistica, un gruppo di detenute e una gita premio al Parco Nazionale del Pollino dalle conseguenze inimmaginabili.

E’ il nuovo film di Rocco Papaleo, “Il bene comune”, che uscirà nelle sale il prossimo 12 marzo distribuito da PiperFilm.

Le riprese si sono svolte per sei settimane tra la Basilicata e la Calabria, a fare da scenario con le sue bellezze paesaggistiche.

In particolare con l’area del Pollino e il maestoso Pino Loricato, albero secolare simbolo dell’area; Civita, la zona di Saracena e Campotenese dove la natura incontaminata, i paesaggi selvaggi e variegati si estendono nel Parco Nazionale.

Non solo montagna però in Calabria, ma anche mare con sequenze girate a Diamante, tra i colori e la luce della costa tirrenica.

Papaleo torna dietro la macchina da presa per la sua quinta regia, con un cast composto da Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto, Livia Ferri e Rosanna Sparapano.

Scritto dallo stesso Papaleo con Valter Lupo, il film è prodotto da Roberto Sessa per Picomedia, Rocco Papaleo e Carlo Pontesilli per Less is More Produzioni, Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli per PiperFilm ed è una produzione PiperFilm, Picomedia e Less is More Produzioni, a valere sul Bando sviluppo della Calabria Film Commission.

Alla fotografia Diego Indraccolo, la scenografia è di Sonia Peng, i costumi di Sara Fanelli, il montaggio è curato da Mirko Platania e le musiche da Michele Braga.