Basilicata in festa per i 100 anni di Nonna Carmela “esemoio e valore per tutti”. Tantissimi auguri

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Bella oggi hanno fatto arrivare il proprio affettuoso saluto e un grande abbraccio alla cara Carmela Nigro che il 3 Marzo ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 100 anni.

Un secolo di vita è un patrimonio prezioso fatto di ricordi, affetti, sacrifici e insegnamenti.

La sua esperienza di vita e la sua forza sono un esempio e un valore per tutti noi.

Anche se non abbiamo potuto essere presenti alla sua festa perché lontana da Bella, fanno sapere:

“abbiamo voluto farle arrivare una targa di auguri, segno della vicinanza, della stima e dell’affetto dell’intera comunità.

Cara Carmela, i tuoi 100 anni sono una festa per tutti noi.

Ti auguriamo di vivere questa giornata speciale circondata dall’amore della tua famiglia e di tutte le persone che ti vogliono bene.

Buon compleanno e ancora tantissimi auguri!”.