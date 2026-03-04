Basilicata: “I Comuni con organici ridotti e funzioni sempre più complesse”. La proposta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Segretario Regionale Generale UIL FPL, Giuseppe Verrastro e del Comitato degli Idonei, Davide Di Vito:

“La UIL FPL Basilicata, insieme al Comitato degli Idonei delle graduatorie concorsuali, solleva l’urgenza di rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni della Regione, in un momento in cui le amministrazioni locali devono affrontare organici ridotti e funzioni sempre più complesse.

Come evidenziato nel recente Quaderno operativo predisposto da ANCI sulla gestione del personale negli enti locali, uno strumento efficace per colmare le carenze di personale è rappresentato dall’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti di altre amministrazioni, attraverso appositi accordi tra enti, come previsto dall’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003.

Questa possibilità consente di ridurre tempi e costi delle procedure di selezione, garantendo trasparenza, meritocrazia ed economicità, e rappresenta una risposta concreta alle difficoltà organizzative che molti Comuni stanno affrontando.

La UIL FPL Basilicata e il Comitato degli Idonei hanno incontrato il Presidente di ANCI Basilicata affinché promuovesse una nota di indirizzo rivolta a tutti i 131 Comuni lucani, invitandoli a sfruttare questa opportunità normativa e organizzativa.

Un’azione di questo tipo rappresenterebbe un segnale istituzionale chiaro, rafforzando l’efficienza delle amministrazioni e valorizzando professionalità già selezionate attraverso procedure pubbliche.

Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento al Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo La Rocca, per aver ascoltato le nostre istanze e per la disponibilità dimostrata al dialogo.

Il Presidente ci ha inoltre rappresentato che provvederà a trasmettere ai Comuni un fac-simile di convenzione affinché possano procedere ad attingere dalle graduatorie vigenti.

Il confronto costruttivo con le istituzioni è fondamentale per individuare soluzioni concrete a beneficio degli enti locali e dei cittadini.

La UIL FPL Basilicata e il Comitato degli Idonei restano disponibili per ogni ulteriore approfondimento, auspicando che la sensibilità istituzionale di ANCI favorisca un utilizzo diffuso delle graduatorie concorsuali vigenti a supporto dei Comuni della Basilicata”.