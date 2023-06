Basilicata, Fondi Europei: attivato un importante servizio per i cittadini, le imprese e gli enti locali! Ecco di che cosa si tratta

L’eurodeputata Chiara Gemma ha attivato un importante servizio per i cittadini, le imprese e gli enti locali della Basilicata e del Sud che vogliono conoscere e utilizzare le opportunità, i bandi e i finanziamenti offerti dall’Unione europea.

A partire da maggio scorso, ogni mese verrà realizzata una articolata e ricca newsletter con tutti i link e le informazioni sui fondi e i programmi europei.

La newsletter del mese di giugno si può leggere e scaricare al seguente link: https://www.chiaragemma.it/…/06-Newsletter-GIUGNO-2023…

Spiega l’on. Gemma:

“L’iniziativa vuole essere un servizio snello e immediato capace di assicurare ai soggetti interessati un quadro preciso e aggiornato ogni mese delle decine e decine misure di finanziamento che vengono promossi dall’Ue nei settori più diversi: dallo sviluppo urbano e regionale all’occupazione e inclusione sociale, dall’agricoltura e sviluppo rurale, alle politiche marittime e della pesca, alla ricerca e innovazione, agli aiuti umanitari.

Ci saranno informazioni specifiche sui cinque grandi fondi Fesr, Fse, Fc, Feasr e Feamp, che vengono gestiti in collaborazione con le amministrazioni nazionali e regionali, e ci sarà il grande capitolo dei fondi diretti, ovvero gestiti ed erogati dall’Unione europea senza l’intermediazione delle Regioni o dei Ministeri.

In questo caso si tratta di fondi erogati sotto forma di sovvenzioni dirette ai beneficiari destinate a progetti specifici collegati alle politiche dell’Ue, di solito a seguito di un ‘invito a presentare proposte’.

Come ad esempio il programma Life, contributi a fondo perduto per progetti dimostrativi su ambiente, cambiamento climatico ed energie rinnovabili. Oppure il Programma quadro Horizon Europe dedicato alla ricerca e l’innovazione.

E poi ci sono i Fondi come quelli racchiusi nel programma Erasmus per le scuole e le università e per il mondo della formazione e istruzione in generale.

Potrei aggiungerne tanti altri ma mi fermo qui perché l’elenco e la descrizione dettagliata di tutte le opportunità potranno essere acquisite leggendo e scaricando la nostra newsletter mensile”.a

