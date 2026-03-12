ULTIME NEWS

Basilicata: allerta meteo della Protezione Civile

12 Marzo 2026

Per Venerdì 13 marzo diramata dal Dipartimento di Protezione civile allerta GIALLA meteo-idro su settori di Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Puglia.
Dal bollettino, redatto per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio, si apprende nel dettaglio che:
Per la giornata di domani, Venerdì 13 marzo 2026, è prevista ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA in:
  • Basilicata: Basi-A1, Basi-B;
  • Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud;
  • Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

  • Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.