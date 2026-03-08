Bandi e opportunità per Bernalda: “l’obiettivo è ottenere finanziamenti utili a migliorare servizi, infrastrutture e qualità della vita della nostra comunità”. Eccoli nel dettaglio

L’Amministrazione Comunale di Bernalda desidera informare tutti i cittadini sulle attività in corso per intercettare nuove risorse e opportunità di sviluppo per il territorio.
Nelle scorse settimane il Comune ha lavorato su diversi bandi con l’obiettivo di ottenere finanziamenti utili a migliorare servizi, infrastrutture e qualità della vita della nostra comunità.
Di seguito le linee di finanziamento per cui sono state presentate o sono in preparazione le candidature:
- Manifestazione di Interesse per il finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla continuità dei servizi essenziali alle attività produttive (GIA’ CANDIDATO)
- Accesso, modalità e criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica (GIA’ CANDIDATO)
- UN PARCO IN OGNI COMUNE (IN FASE DI COMPLETAMENTO)
- PNRR – arredi asili nido e scuole infanzia (IN FASE DI COMPLETAMENTO)
Partecipare ai bandi è un lavoro complesso che richiede progettazione, programmazione e collaborazione tra tutte le professionalità disponibili ma rappresenta uno strumento fondamentale per portare nuove risorse sul territorio senza gravare sulle casse comunali.
L’Amministrazione continuerà a lavorare con impegno per cogliere ogni opportunità utile alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità.
I cittadini saranno aggiornati sugli esiti dei bandi e sugli eventuali finanziamenti ottenuti.