Attenzione: nel materano sono in corso tentativi di truffa telefonica del finto corriere. I dettagli

Un avviso per i cittadini.
Il sindaco di Grassano Filippo Luberto scrive:
“Sono in corso tentativi di truffa telefonica del finto corriere in atto nei paesi limitrofi.
Fare attenzione ed allertare immediatamente le Forze dell’ordine al 112″.
Un avviso per i cittadini.
Il sindaco di Grassano Filippo Luberto scrive:
“Sono in corso tentativi di truffa telefonica del finto corriere in atto nei paesi limitrofi.
Fare attenzione ed allertare immediatamente le Forze dell’ordine al 112″.
Un avviso per i cittadini. Il sindaco di Grassano Filippo Luberto scrive: “Sono in corso tentativi di truffa telefonica del finto corriere in atto nei…
La Basilicata esulta con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Venosa, in provincia di Potenza, è andato un premio da 50.596 euro grazie…
La Giunta comunale di Matera ha approvato l’atto di indirizzo che segna l’avvio delle attività per la redazione e l’approvazione del Piano di Eliminazione delle Barriere…
Ha fatto registrare numeri significativi l’apertura domenicale di diversi ambulatori all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera dove ieri sono state effettuate 52 prestazioni tra visite…
Matera si prepara a rivivere la magia del Natale con il ritorno del Presepe Vivente nei Sassi, giunto alla sua quindicesima edizione, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione…
Riceviamo e pubblichiamo una nota del Procuratore Distrettuale Maurizio Cardea: “La Polizia di Stato, nella giornata di sabato 04 ottobre 2025, ha dato esecuzione ad…
Sarà presentato giovedì 9 ottobre, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare del Comune di Ferrandina, il libro “Un fanciullo che gioca”, una preziosa testimonianza dei…
Il Torneo delle Regioni 2025 organizzato dalla FIBS è uno degli appuntamenti più importanti nel mondo del Baseball italiano, quest’anno organizzato in Sardegna dal 2…
Quattro anni e due mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la…
Giù le Mani dai Loro Diritti: Parcheggiare sul Parcheggio disabili è Rubare Dignità. Multa fino a 990€. L’amministrazione comunale di Bernalda scrive: “Cari Cittadini, Il…
Martedì 7 Ottobre ore 16:00 presso l’Auditorium Comunale “Franco Pizzolla” si terrà una lezione introduttiva sugli strumenti di Intelligenza Artificiale: come funzionano, quali rischi comportano…
A Gianluigi Albano, docente di Chimica organica al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma, di Montalbano Jonico, è…
Nel pomeriggio odierno, i Vigili del Fuoco di Matera sono intervenuti per recuperare un turista infortunato in una zona impervia della Gravina. L’intervento è scattato…