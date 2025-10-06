ULTIME NEWS

Attenzione: nel materano sono in corso tentativi di truffa telefonica del finto corriere. I dettagli

6 Ottobre 2025

Un avviso per i cittadini.

Il sindaco di Grassano Filippo Luberto scrive:

“Sono in corso tentativi di truffa telefonica del finto corriere in atto nei paesi limitrofi.

Fare attenzione ed allertare immediatamente le Forze dell’ordine al 112″.