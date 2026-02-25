Assalti agli Atm bancari: la Provincia Matera sigla protocollo per la sicurezza

Rafforzare la prevenzione per combattere la criminalità, con particolare riferimento agli assalti agli Atm bancari.

Il Presidente della Provincia, Francesco Mancini, a margine della Conferenza regionale delle Autorità di Pubblica Sicurezza, alla quale ha partecipato, ha parlato di “incontro strategico che ha visto un momento chiave nella sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con l’ABI, il cui obiettivo è garantire maggiore sicurezza per la comunità e la clientela degli istituti di credito ubicati in regione, negli ultimi tempi oggetto di un aumento degli assalti.

Sicurezza e prevenzione al centro dell’agenda istituzionale”.