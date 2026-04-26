Ambasciatori della solidarietà: a Marconia i ragazzi diventano voce del territorio

Dall’Istituto Alberghiero di Marconia, un gruppo di giovani studenti debutta su Radio Carina per lanciare un messaggio di solidarietà, inclusione e cittadinanza attiva.

Aule scolastiche che si trasformano in studi radiofonici, libri che lasciano spazio ai microfoni e studenti che diventano veri e propri “Ambasciatori della Solidarietà”.

È partita mercoledì 22 aprile, alle ore 11:00, l’avventura di “La Squadra: Insieme si può”, il nuovo format radiofonico trasmesso in diretta dall’Istituto Alberghiero (IPSEOA) di Marconia dell’I.I.S. Pisticci-Montalbano.

L’iniziativa, nata da un’idea di Enzo Dell’Isola, presidente dell’Associazione Globus ODV, non è un semplice progetto scolastico, ma una vera e propria Accademia del Terzo Settore.

Sostenuta dalla Fondazione con il Sud, punta a investire sulle “infrastrutture sociali” del Mezzogiorno, dimostrando come il volontariato possa rappresentare una concreta palestra di vita.

Cuore della trasmissione è la Squadra: un gruppo di giovani studenti scelti per generare un “effetto domino” di solidarietà nella comunità. Durante la prima puntata, Mario, Leo, Maria Chiara, Anna, Cristel, Gianvito si sono presentati raccontando i propri “superpoteri”, come l’empatia, l’ascolto, la creatività e la determinazione.

Guidati dalla prof.ssa Dolly Troiano, gli studenti hanno spiegato come la radio diventerà uno strumento per accorciare le distanze tra giovani e istituzioni e porterà nelle case degli ascoltatori, in un percorso di 15 appuntamenti, temi come disabilità, ambiente, cultura, sport e digitale.

Non mancheranno le uscite sul territorio, durante le quali i ragazzi intervisteranno importanti realtà del volontariato locale, tra cui ANGSA, ANFFAS, l’Associazione Agata e l’Oasi del Sorriso, associazioni che sono partner del progetto.

Tra gli interventi, quello della Dirigente Scolastica Prof.ssa Cristalla Mezzapesa, che ha sottolineato l’importanza di un progetto accolto con entusiasmo fin dal primo momento dall’istituto, esprimendo l’auspicio che possa coinvolgere un numero sempre maggiore di studenti

È intervenuta anche la prof.ssa Antonella Laviola, tutor della Formazione Scuola-Lavoro, definita un vero e proprio ponte tra i banchi di scuola e il mondo reale, capace di accompagnare gli studenti in un percorso di crescita concreta e consapevole.

La prima puntata ha visto la partecipazione del noto e amato comico Dino Paradiso, che insieme alla Squadra si occuperà della campagna di sensibilizzazione social “Ridiamo a… Volontà”, a dimostrazione di come l’umorismo possa trasmettere valori profondi: ridere insieme agli altri crea legami, aumenta la fiducia e favorisce la comunicazione.

Il progetto guarda inoltre al benessere emotivo degli studenti: grazie alla dott.ssa Grazia Rita Puglisi sarà attivo uno Sportello di Ascolto dedicato, pensato per affrontare ansie e difficoltà relazionali.

Il percorso non si fermerà alle onde radio. Come annunciato durante la diretta, l’esperienza si concluderà con la realizzazione di un film-documentario che racconterà la forza trasformativa del volontariato, portando questa testimonianza nelle scuole del territorio.

Il messaggio finale, gridato all’unisono dai ragazzi prima della sigla, è semplice ma potente:da soli si va veloci, ma insieme si va lontano. Insieme si può.