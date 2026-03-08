Al Museo di Policoro pomeriggio speciale: generazioni diverse condividono racconti e memorie legati a un bene prezioso: l’acqua. I dettagli

“Il 6 marzo al Museo di Policoro abbiamo vissuto un pomeriggio speciale in cui generazioni diverse si sono incontrate per condividere racconti, riflessioni e memorie legate a un bene prezioso e comune: l’acqua, elemento che da sempre intreccia la vita delle persone con il paesaggio della Basilicata.

Un dialogo tra passato e presente che ha unito voci, esperienze e sensibilità diverse, nel segno della partecipazione e della consapevolezza”.

Così scrive la Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata che aggiunge:

“Un grazie all’Associazione ANDE Basilicata e agli Stati Generali delle donne in Basilicata per averci coinvolto in questa bellissima esperienza, alle relatrici per i loro meravigliosi approfondimenti, agli alunni dell’IC1 Lorenzo Milani di Policoro e a tutti i numerosi partecipanti che hanno contribuito a rendere questo incontro così ricco e significativo”.

Ecco le foto.