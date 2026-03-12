Addio ad Enrica Bonaccorti: conduttrice televisiva, radiofonica, attrice e icona tv anni 80

Addio ad Enrica Bonaccorti, andata via dopo una lunga malattia.

Era nata a Savona il 18 novembre del 1949 e aveva 76 anni.

È stata conduttrice televisiva, radiofonica, autrice di canzoni e attrice.

Inizia col teatro e col cinema per poi passare a radio e televisione.

L’esordio in Rai nel 1978 con Il sesso forte. Il successo arriva negli anni ’80 con Italia sera e Pronto, chi gioca?.

Passata alla Fininvest ha condotto la prima edizione del varietà Non è la Rai.

Negli anni ’60 viene scelta dalla compagnia di Domenico Modugno e Paola Quattrini per la messa in scena di Mi è cascata una ragazza nel piatto. Per “Mimmo” scrive i testi di Amara terra mia e La lontananza. In radio partecipa al programma L’uomo della notte, insieme con il poeta Alfonso Gatto.