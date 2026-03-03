A San Mauro Forte premiati giovani imprenditori agricoli che fanno crescere la Basilicata. Complimenti

“Quando premiamo un giovane imprenditore agricolo stiamo investendo sul futuro della Basilicata.
L’agricoltura oggi è innovazione, sostenibilità, identità territoriale e capacità di competere nei mercati.
È un bene pubblico che riguarda tutta la nostra comunità regionale”.
Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, intervenendo alla finale regionale di Oscar Green Coldiretti a San Mauro Forte.
La giornata ha messo in evidenza un comparto dinamico e moderno: imprese digitali e sostenibili, valorizzazione dell’IGP Olio Lucano e della Fragola della Basilicata IGP, innovazione e digitalizzazione, nuove forme di comunicazione agricola.
Segnali concreti di un settore che cresce e che chiede stabilità e prospettiva.
Ha aggiunto Cicala:
“Il lavoro che stiamo portando avanti con il CSR 2023-2027, con il sostegno alle filiere e con il riconoscimento delle nostre produzioni identitarie dimostra che la Basilicata può giocare un ruolo da protagonista.
Ma proprio perché il settore sta dimostrando maturità e capacità imprenditoriale, dobbiamo essere altrettanto tempestivi nelle risposte istituzionali”.
Nel corso dell’iniziativa Coldiretti ha richiamato alcune priorità che meritano un’accelerazione concordata.
A partire dalla questione idrica, con particolare riferimento alle aree servite dall’invaso di Conza, dove le aziende attendono certezze per programmare le prossime semine.
Così come resta centrale la definizione e l’aggiornamento dell’Accordo di Programma interregionale sull’acqua, tema strategico per la sicurezza produttiva della Basilicata.
È stata inoltre richiamata la necessità di dare soluzione definitiva a situazioni ancora aperte sulle filiere finanziate nel 2017, investimenti avviati quasi nove anni fa e che attendono il completamento del percorso amministrativo.