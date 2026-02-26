A Policoro, Tricarico e Metaponto appuntamento speciale per il 1 Marzo. L’iniziativa

Il 1 marzo 2026 si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.
Di seguito l’elenco (e i rispettivi orari di apertura) dei musei lucani afferenti alla Direzione Regionale Musei nazionali della Basilicata che aderiscono all’iniziativa:
GRUMENTO
Museo Archeologico | 08:30 – 19:30
Parco Archeologico | 09:00 – 12:30 e 14:00 – 16:30
Senza differimento della chiusura
METAPONTO
Parco Area Urbana | martedì-giovedì 08:30 – 13:30
Tavole Palatine | martedì-domenica ore 08:30 – 19:30
Museo Archeologico chiuso per ristrutturazione
Lunedì chiusura settimanale per tutti i siti
——
Mostra “Il grano senza le dee”
Depositi del Museo:
Dal lunedì al venerdì
ore 11:00 – 13:39 su prenotazione
Lunedì e venerdì
ore 16:30 – 19:30 su prenotazione
MURO LUCANO
Museo Archeologico chiuso per ristrutturazione
POLICORO
Museo Archeologico | 09:00 – 20:00 (ultimo ingresso alle 19:30)
Parco Archeologico | 09:00 – 18:00 (biglietteria chiusura alle 17:30)
Martedì apertura ore 14:00 – ultimo ingresso ore 19:15
POTENZA
Museo Archeologico | 09:00 – 20:00
TRICARICO
Museo Palazzo Ducale | 10:00 – 16:00