A Matera una sede della Lega? Cosa c’è da sapere

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa de Referente cittadino Lega Salvini Premier – Marco Bigherati:

“Si è svolta a Matera la Segreteria cittadina della Lega, presieduta da Marco Bigherati Referente cittadino, registrando una partecipazione ampia e sentita da parte di militanti, simpatizzanti e nuovi aderenti, a conferma di un movimento politico vivo e presente sul territorio.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulla situazione organizzativa del partito in città e sulle principali questioni politiche e amministrative che riguardano Matera, con un confronto aperto e concreto sui temi che più incidono sulla vita quotidiana dei cittadini.

Durante la riunione è stato inoltre condiviso un passaggio importante per il futuro della Lega a Matera quello dell’arrivo della sede cittadina, che rappresenterà un punto di riferimento stabile per militanti, sostenitori e cittadini.

La sede sarà uno spazio di incontro, ascolto e organizzazione politica, utile a rafforzare ulteriormente il rapporto con il territorio e a strutturare in modo più efficace l’attività del movimento.

In questo percorso di crescita, la Segreteria cittadina ha ribadito la volontà di raggiungere un obiettivo significativo anche sul piano del tesseramento, inteso non solo come adesione formale, ma come segnale di partecipazione attiva e di rafforzamento della comunità politica locale.

Ampio spazio è stato dedicato anche al confronto sui lavori del Consiglio Comunale, alle criticità legate alla gestione di alcuni progetti strategici e a diverse segnalazioni territoriali.

Particolare attenzione è stata riservata al tema dell’emergenza abitativa, su cui il gruppo ha presentato una proposta articolata volta a favorire l’accesso alla casa, sostenere l’affitto residenziale e riequilibrare l’offerta abitativa in città.

Dalla riunione è emersa con chiarezza la volontà di proseguire un percorso politico basato su serietà, concretezza e lavoro di squadra, rafforzando la presenza della Lega a Matera e il dialogo con i cittadini.

La Lega di Matera conferma così la propria intenzione di essere una forza politica organizzata, presente e capace di avanzare proposte concrete, partendo dal confronto diretto con il territorio”.