A Matera un incontro per supportare l’evoluzione digitale delle imprese. L’iniziativa

Microsoft Italia e Confapi Matera daranno il via, il prossimo 20 Febbraio, alla quarta delle otto tappe del Workshop di Envisioning sull’Intelligenza Artificiale per le PMI: “Come l’Intelligenza Artificiale può trasformare la produttività e la crescita delle PMI”.

L’iniziativa fa seguito al Memorandum d’intesa firmato lo scorso 17 Maggio tra MICROSOFT ITALIA e CONFAPI per la diffusione di conoscenza e il supporto alle imprese nell’implementazione dell’intelligenza artificiale generativa nei processi aziendali.

Si tratta del primo accordo in Italia fra Microsoft e un’Associazione nazionale datoriale.

L’obiettivo del Workshop, rivolto alle aziende Confapi e sviluppato anche con la collaborazione del partner Microsoft Var Group, è quello di migliorare le competenze nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale generativa attraverso la comprensione, l’adozione e un suo utilizzo responsabile.

Var Group e Microsoft in occasione del roadshow porteranno le proprie competenze e la propria conoscenza dei processi aziendali per supportare l’evoluzione digitale delle imprese.

Alla quarta tappa, in programma a Matera il 20 Febbraio 2025 alle ore 9:30 presso l’Hotel del Campo in via Lucrezio.

Parteciperanno:

il Presidente di Confapi Matera, Massimo De Salvo;

il Presidente di Unimatica Matera, Sante Lomurno.

Massimo De Salvo ha affermato:

“L’IA rappresenta una sfida e anche una grande opportunità.

Il ruolo della Confapi è quello di guidare e supportare le nostre aziende in tutti i processi di innovazione a essa legati.

Crediamo fortemente nell’integrazione delle competenze di intelligenza artificiale all’interno dei sistemi produttivi e della forza lavoro delle Pmi industriali.

È necessario però un impegno per l’apprendimento continuo accanto alla volontà di accogliere e adattarsi ai cambiamenti ipertecnologici.

In questa direzione, il workshop itinerante in collaborazione con Microsoft rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita delle nostre aziende consentendo loro di accedere a tutte le potenzialità dell’IA.

L’accordo tra Confapi e Microsoft prevede l’accesso da parte delle Pmi del sistema Confapi a consulenza, risorse e formazione ad hoc.

A questo scopo sono stati avviati workshop formativi su tutto il territorio nazionale, mentre una piattaforma per la formazione è stata sviluppata da Microsoft”.

Il Presidente della Sezione Unimatica di Confapi Matera, Sante Lomurno, afferma:

“L’Intelligenza artificiale rappresenta uno strumento fondamentale per le nostre imprese.

Il suo utilizzo consapevole, grazie alla collaborazione avviata con Microsoft, potrà contribuire a migliorarne l’efficienza, la competitività e la sicurezza sul lavoro.

Naturalmente sappiamo che fino a oggi il numero di Pmi che ha approcciato processi di intelligenza artificiale è ancora troppo basso.

Sono necessarie risorse e un cambiamento culturale.

Per questo il nostro compito è quello di supportare le nostre imprese”.

Ecco la locandina dell’evento.