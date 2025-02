A Matera la presentazione di un libro su uno dei problemi più affascinanti e irrisolti della matematica. Ecco di cosa si tratta

Venerdì 21 Febbraio 2025 alle ore 17:30, l’Oratorio della Parrocchia della Santa Famiglia di Matera aprirà le sue porte per accogliere un importante evento culturale: la presentazione del libro “L’ipotesi di Riemann” ed altri racconti di Raffaele Pinto, pubblicato dalla casa editrice Il Palazzaccio.

L’incontro, organizzato dall’ANSPI diocesana di Matera-Irsina, si propone di offrire al pubblico un’opportunità unica per esplorare i contenuti dell’opera e conoscere più da vicino il percorso narrativo e intellettuale dell’autore.

La serata sarà moderata da Don Gianpaolo Grieco, incaricato diocesano di Pastorale Giovanile, che guiderà il pubblico alla scoperta dei temi e delle suggestioni presenti nel libro.

Durante l’evento interverranno Marco Pelosi, vice direttore del Museo Diocesano di Matera e Nico Paolangelo Presidente ANSPI Zonale Matera-Irsina, che offriranno un’analisi approfondita del libro e delle sue implicazioni culturali.

Il titolo dell’opera richiama la celebre Ipotesi di Riemann, uno dei problemi più affascinanti e irrisolti della matematica moderna.

Tuttavia, come suggerisce il sottotitolo ed altri racconti, il libro non si limita all’ambito scientifico, ma si muove tra diversi registri narrativi, intrecciando scienza, filosofia e letteratura in un insieme ricco di spunti di riflessione.

L’evento sarà arricchito dall’esibizione della pianista e cantante materana Nancy Elettrico, che regalerà al pubblico momenti di raffinata musica dal vivo.

Inoltre, l’attrice Antonella Longo darà voce alle pagine del libro con la lettura e l’interpretazione di alcuni brani selezionati, offrendo una prospettiva emozionale e teatrale del testo.

A concludere l’incontro sarà lo stesso Prof. Raffaele Pinto, che interverrà per condividere con il pubblico il suo percorso di scrittura e le riflessioni che hanno dato vita a questa raccolta.

L’autore, noto per il suo approccio interdisciplinare e la capacità di mescolare scienza e narrativa, offrirà ai presenti una visione più approfondita del significato e delle ispirazioni dietro la sua opera.

L’appuntamento del 21 Febbraio si preannuncia come un’occasione imperdibile per gli amanti della letteratura, della matematica e della cultura in generale.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.