A Matera esperti di primo piano del panorama sanitario: questa l’iniziativa

Un appuntamento dedicato alla salute, al benessere e alla qualità della vita delle donne: sabato 7 marzo 2026, alle ore 18.00, presso l’Hotel San Domenico al Piano di Matera, si terrà il convegno “Donna e Benessere: vivere in armonia”, promosso dall’Inner Wheel Club di Matera CARF, con il patrocinio della Città di Matera.

La salute femminile richiede oggi un approccio sempre più multidisciplinare, capace di integrare prevenzione, cura, innovazione scientifica e attenzione alla qualità della vita in tutte le fasi dell’esistenza.

Il convegno nasce con l’obiettivo di creare un momento di confronto tra professionisti provenienti da ambiti diversi ma complementari, offrendo una visione aggiornata, concreta e centrata sulla persona.

Dopo i saluti e l’introduzione della Presidente dell’Inner Wheel Club Matera CARF, Avv. Brunella Massenzio, interverranno esperti di primo piano del panorama sanitario:

il dott. Giuseppe Trojano, Direttore della UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Madonna delle Grazie, che parlerà di “Menopausa: una seconda età. Prevenzione oncologica e qualità della vita”;

la dott.ssa Rosalba Gentile, medico estetico e coordinatore regionale della Società Italiana di Medicina Estetica, che palerà di “Donne e capelli: cosa cambia nelle fasi della vita”;

la dott.ssa Mariangela Amoroso, Direttore Medico di Sanofi Italia, che parlerà di “Innovazione, ricerca clinica e benessere: nuove opportunità per la salute delle donne”.

A moderare e concludere i lavori sarà la dott.ssa Imma Brucoli, dirigente medico dell’U.O. di Oncologia Medica dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e Consigliera del Club Inner Wheel Matera CARF, che guiderà una riflessione finale sull’importanza di un approccio integrato e umano alla cura.

L’incontro intende valorizzare il dialogo tra clinica, ricerca, industria farmaceutica, medicina estetica e oncologia, ponendo al centro la donna non solo come paziente, ma come persona, con bisogni fisici, psicologici e sociali.

Un’occasione di informazione e sensibilizzazione aperta alla cittadinanza, per promuovere consapevolezza, prevenzione e benessere.

Di seguito la locandina con i dettagli.