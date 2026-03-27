“Vivere nei borghi”: a Montescaglioso un confronto sul futuro delle comunità locali

Domenica 29 marzo, alle ore 18.00, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo a Montescaglioso, Basilicata Casa Comune promuove l’iniziativa dal titolo “Vivere nei borghi. Di cosa abbiamo realmente bisogno per restare in Basilicata?”.

Un momento di confronto pubblico dedicato a uno dei temi più rilevanti per il futuro della regione: contrastare lo spopolamento e creare le condizioni per consentire ai lucani, in particolare ai giovani, di restare, tornare e costruire il proprio futuro nei territori.

L’iniziativa nasce dal lavoro di radicamento territoriale e partecipazione promosso dal coordinamento cittadino di Basilicata Casa Comune di Montescaglioso, guidato da Giacomo Leccese, con il coinvolgimento attivo di amministratori locali e di realtà associative e civiche del territorio.

Ad aprire i lavori sarà Giacomo Leccese, coordinatore cittadino BCC. Interverranno Michele Vivilecchia, fondatore del gruppo “I Ritornati”, Lidia Contuzzi dell’associazione “Esperanto”, Lucrezia Lacanfora, presidente “Giovani e Futuro” Regione Basilicata, Luciano Balsebre, docente, e Maria Primavera, consigliera comunale e Domenico Schiavo, Capogruppo BCC del Consiglio Comunale e Provinciale di Matera.

Le conclusioni saranno affidate al Vice Presidente del Consiglio regionale Angelo Chiorazzo e al Capogruppo BCC Gianni Vizziello.

“Vivere nei borghi – sottolineano da Basilicata Casa Comune – significa affrontare in maniera concreta e strutturale questioni fondamentali come lavoro, servizi, sanità territoriale, mobilità e opportunità per i giovani. Non bastano annunci o misure episodiche: serve una visione complessiva e una programmazione capace di mettere al centro i bisogni reali delle comunità”.

L’iniziativa rappresenta anche un passaggio importante per rafforzare un percorso progettuale e programmatico a livello locale, fondato sull’ascolto, sul coinvolgimento e sulla costruzione condivisa di proposte.