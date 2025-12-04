Violento temporale sul materano: chiusa questa strada! Le modifiche alla circolazione

Anas informa che a causa dell’allagamento del piano viabile, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 7 “Via Appia”, al km 559,000 all’altezza di Miglionico (Matera).

Traffico deviato sulla SP3 al km 562,600 per poi proseguire sulla SS106 e SS407.

Per i veicoli diretti a Matera il percorso inverso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

(In copertina: foto di repertorio)