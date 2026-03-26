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Verde urbano a Metaponto: al via i lavori in queste zone. I dettagli

26 Marzo 2026

Avvio lavori di riordino del verde urbano a Metaponto.

L’Amministrazione Comunale di Bernalda informa la cittadinanza che:

“sono iniziati gli interventi di manutenzione delle aree verdi sul territorio.

Le operazioni stanno già interessando le seguenti zone:

  • Parco Ciccotti;
  • Parco Fitness;
  • Rotonda su Strada Provinciale;
  • Viale Magna Grecia fino a Piazzale Sud;
  • Piazza San Giovanni XXIII.

Gli interventi sono finalizzati a migliorare il decoro urbano, la fruibilità e la sicurezza degli spazi pubblici.

Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e la comprensione per eventuali temporanei disagi.

Seguiranno aggiornamenti”.