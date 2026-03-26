Verde urbano a Metaponto: al via i lavori in queste zone. I dettagli

Avvio lavori di riordino del verde urbano a Metaponto.
L’Amministrazione Comunale di Bernalda informa la cittadinanza che:
“sono iniziati gli interventi di manutenzione delle aree verdi sul territorio.
Le operazioni stanno già interessando le seguenti zone:
- Parco Ciccotti;
- Parco Fitness;
- Rotonda su Strada Provinciale;
- Viale Magna Grecia fino a Piazzale Sud;
- Piazza San Giovanni XXIII.
Gli interventi sono finalizzati a migliorare il decoro urbano, la fruibilità e la sicurezza degli spazi pubblici.
Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e la comprensione per eventuali temporanei disagi.
Seguiranno aggiornamenti”.