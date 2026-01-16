Tursi sostiene Policoro Capitale del Mare 2026: le parole del Sindaco

Il Comune di Tursi con una manifestazione d’interesse protocollata e inviata a mezzo PEC al vicino Comune di Policoro, ha voluto porgere il proprio supporto alla candidatura della Città d’Ercole a Capitale del Mare 2026.

Il Sindaco Cosma a riguardo dichiara:

“La mia amministrazione e l’intera comunità è profondamente orgogliosa di sostenere la candidatura a Città del mare 2026 della vicina ed amica Città di Policoro.

Questa rappresenta una grande occasione per valorizzare non solo la cultura del mare, la biodiversità e l’economia blu a l’intero entroterra ricco di storia, arte e cultura.

Elementi che appartengono a Tursi che con la sua storia millenaria, la Rabatana, la sede vescovile e di Diocesi, la Basilica Minore di Anglona, il Parco Letterario Albino Pierro e tante altre peculiarità, possono rappresentare un valore aggiunto e un punto di forza per rafforzare questa sfida e può portare benefici a tutto il Metapontino.

Siamo pronti a collaborare alla costruzione del dossier ed a partecipare a forme di partenariato come ufficialmente abbiamo comunicato all’amico sindaco Enrico Bianco.

Tutto uniti con Policoro Capitale.”