Tursi: addio a Marco, giovane Maresciallo dei Carabinieri. Questo il messaggio di cordoglio

“Oggi la nostra comunità è stata colpita da una notizia che mai avremmo voluto ricevere.

Apprendiamo, con grande sconforto, della scomparsa del maresciallo Marco Lomagistro, giovane comandante della Stazione dei Carabinieri di Tursi, giunto da poco nella nostra città e già capace di farsi apprezzare per le sue doti umane, professionali e di senso del dovere verso la comunità e l’Arma dei carabinieri”.

E’ quanto fa sapere Salvatore Cosma, sindaco di Tursi, che prosegue:

“A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo il più sincero e affettuoso cordoglio alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Notizie del genere lasciano sgomenti ed invitano alla riflessione sul prezioso dono della vita, sulla sua sacralità e sulla sua inalienabilità”.