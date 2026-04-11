Stigliano conferisce la cittadinanza onoraria al Capitano dei Carabinieri Martino Galgano come segno di gratitudine e apprezzamento. Congratulazioni

Cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Capitano dei Carabinieri Martino Galgano.

Nella giornata di ieri si è svolta la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria al Capitano dei Carabinieri Martino Galgano, alla presenza delle autorità civili e militari e di numerosi cittadini.

Il riconoscimento è stato deliberato dal Consiglio comunale nel mese di Dicembre 2025, su proposta della minoranza consiliare, quale segno di gratitudine e apprezzamento per l’impegno istituzionale, la professionalità e il servizio reso alla comunità di Stigliano nel corso della sua permanenza sul territorio.

Con tale atto, il Comune ha inteso esprimere un ringraziamento formale e sentito a una figura che ha saputo interpretare il proprio ruolo con equilibrio, alto senso dello Stato e costante vicinanza ai cittadini, contribuendo in modo significativo alla tutela della legalità e al rafforzamento della coesione sociale.

La cerimonia ha rappresentato un momento di forte valore simbolico e istituzionale, confermando il legame profondo tra le Forze dell’Ordine e la comunità locale, fondato sui principi di rispetto, collaborazione e servizio al bene comune.

La pergamena di conferimento è stata consegnata dal Capitano dei Carabinieri Antonio Belardo, Comandante della Compagnia di Pisticci, al quale va il sentito ringraziamento dell’Amministrazione comunale per la disponibilità e per l’attività svolta a favore del territorio.