Stellantis, John Elkann confermato presidente

L’assemblea degli azionisti di Stellantis ha espresso parere favorevole sulla conferma di John Elkann, presidente della società, come amministratore esecutivo, con l’89,7% dei voti.

Sono stati rieletti Robert Peugeot con il 96,78% dei voti e Henri De Castries con il 94,1%.

Via libera degli azionisti anche alla nomina di Juergen Esser come amministratore non esecutivo. Il numero dei consiglieri passa da 11 a 12.

All’assemblea era presente (o rappresentato) il 64,26% del capitale.

“Nella prima metà del 2025 – ha ricordato Elkann – ho ricoperto la carica di amministratore delegato ad interim di Stellantis. In tale ruolo, ho lavorato a stretto contatto con i team di tutta l’azienda, a ritmi serrati. Questa esperienza ha rafforzato la necessità di concentrarci maggiormente su ciò che conta di più: i nostri clienti.

Durante quel periodo, Stellantis ha affrontato sfide strategiche e operative, muovendosi in un contesto esterno complesso, caratterizzato da dazi doganali, incertezza normativa, concorrenza sempre più agguerrita e crescente instabilità geopolitica”.

Elkann ha detto che l’azienda si è mossa “rapidamente per semplificare l’organizzazione, ristabilire i contatti con i clienti e le comunità in cui opera e iniziare a riposizionarsi per una crescita sostenibile e redditizia.

Un passo fondamentale in questo percorso – ha sottolineato – è stato garantire continuità e chiarezza nella leadership. Il consiglio di amministrazione ha agito con unità e determinazione.

Nel maggio 2025, abbiamo scelto all’unanimità Antonio Filosa come nuovo amministratore delegato di Stellantis, riconoscendo la sua vasta esperienza nel settore automobilistico e la sua profonda conoscenza dell’azienda, delle sue persone e delle sue attività”.