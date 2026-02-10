Sport e resilienza a Matera: Arturo Mariani incontra centinaia di studenti

Si è svolto il 5 febbraio, presso l’Auditorium “R. Gersavio” di Matera, l’incontro-evento “Dalle difficoltà alle opportunità: la magia dello sport”, inserito nel progetto “Insieme per la Vita – Educare alle Relazioni”, promosso dall’Associazione Giovanni Manicone e patrocinato dal Comune di Matera, da Sport e Salute e dal CONI Basilicata.

L’evento, rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado, ha registrato il tutto esaurito nella mattinata ed è stato replicato nel pomeriggio presso l’Istituto Comprensivo Fermi, coinvolgendo centinaia di studenti, docenti, genitori e il Gruppo Scout AGESCI Matera 4.

Il progetto ha posto al centro il valore delle emozioni, delle relazioni e della crescita personale, offrendo ai giovani strumenti concreti per trasformare le difficoltà in opportunità.

Protagonista dell’incontro è stato Arturo Mariani, atleta internazionale, mental coach e fondatore dell’ASD Roma Calcio Amputati, che ha condiviso la sua esperienza di vita e di sport come esempio di resilienza, coraggio e determinazione. La dott.ssa Alessia Fiore, psicologa e mental trainer, ha guidato un momento di riflessione sulle difficoltà dell’età adolescenziale e sull’importanza delle relazioni.

Un passaggio particolarmente significativo dell’evento è stata la proiezione del video-messaggio della Ministra per le Disabilità, che ha voluto ringraziare pubblicamente l’Associazione Giovanni Manicone per il suo impegno nell’inclusione e nella crescita personale. La Ministra ha evidenziato come sia fondamentale educare alle relazioni, permettendo a ciascun giovane di far emergere i propri talenti oltre ogni limite, trasformando le difficoltà in opportunità e speranza.

È intervenuto inoltre il professor Gianni Fontanarosa, co-organizzatore dell’evento, insegnante e maestro nazionale, da anni impegnato nei progetti dell’Associazione, richiamando i veri valori dello sport come strumento educativo e inclusivo. Nel corso della giornata gli è stato conferito un riconoscimento da Sport e Salute e dal CONI Basilicata per la sua capacità di fare dello sport un ponte di valore e speranza.

L’incontro ha confermato il ruolo dell’Associazione “Giovanni Manicone” come realtà impegnata nella promozione di percorsi educativi fondati su sport, scuola e solidarietà, con l’obiettivo di accompagnare i giovani in una crescita consapevole e inclusiva.

Quello che diamo non sempre torna, ma quello che diamo è quello che siamo.