Sport a Matera: chiuse queste strutture comunali. Ecco fino a quando

“Il comune di Matera tramite l’ufficio Impiantistica Sportiva ha inviato alle associazioni sportive fruitrici della struttura Palasassi di v.le delle Nazioni Unite una mail in cui si informa che la Piscina ed il Palazzetto dello sport resteranno chiusi fino alla data di venerdì 9 gennaio 2026.
Pertanto ci corre l’obbligo informare gli utenti della piscina che praticano nuoto, acquagym e varie attività acquatiche che i corsi riprenderanno sabato 10 gennaio p.v. e comunque fino a nuova comunicazione”.
È quanto fa aspere Carmine Ambrico, presidente Nuoto Magna Grecia.