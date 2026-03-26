Sicurezza nelle scuole: le nuove misure di Valditara

Il recente episodio di violenza verificatosi a Trescore Balneario ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato fa sapere Scuolalinkla la necessità di contrastare le aggressioni ai docenti attraverso un approccio integrato che veda la collaborazione tra istituzioni e nuclei familiari, puntando su prevenzione e nuove misure ministeriali.

L’aggressione ai danni di un’insegnante in provincia di Bergamo, ora fuori pericolo ma in prognosi riservata, si inserisce in un contesto di crescente criticità internazionale.

Durante un confronto presso l’UNESCO, è emerso come il fenomeno della brutalità tra i giovani sia in aumento anche in altri Paesi europei ed extraeuropei.

Secondo il titolare del Ministero, una delle cause scatenanti risiede nell’uso improprio delle piattaforme digitali.

La proposta avanzata prevede di limitare l’accesso ai social network per i minori di 15 anni, seguendo l’esempio di altre nazioni che hanno già intrapreso questa strada per tutelare la salute mentale e la condotta dei ragazzi.

Per affrontare il disagio giovanile alla radice, il Ministero ha stanziato un fondo di 20 milioni di euro destinato all’assistenza psicologica.

Questo piano prevede:

Cinque consulti gratuiti per gli studenti tramite l’Ordine degli psicologi.

Percorsi educativi mirati all’empatia e al rispetto reciproco.

Programmi di formazione specifica per il personale docente.

In merito alla prevenzione fisica, è stato chiarito che i dirigenti scolastici possono già richiedere l’installazione di metal detector.

Attraverso una circolare congiunta con il Viminale, le scuole hanno la facoltà di sollecitare l’intervento dei prefetti per ottenere tali strumenti di controllo.

Il Ministro ha posto un interrogativo cruciale sul ruolo educativo dei genitori, sottolineando come la presenza di armi da taglio negli zaini dei minori indichi una preoccupante carenza di vigilanza domestica.

Il quadro normativo attuale e futuro punta a una forte responsabilizzazione:

Sanzioni civili: Previste per i genitori di studenti che commettono atti violenti.

Agenda Sud e Nord: Programmi dedicati al supporto delle famiglie in contesti fragili.

Nuove leggi: Accelerazione dell’iter parlamentare per le norme contro il bullismo e per la protezione del personale scolastico.

I dati recenti mostrano segnali incoraggianti: nei primi sei mesi dell’anno, le aggressioni ai docenti sono diminuite di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a dimostrazione che la combinazione di deterrenza e supporto psicologico sta iniziando a produrre risultati tangibili.