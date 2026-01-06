Scanzano Jonico: conferita la cittadinanza onoraria al Dottor Iula. I dettagli

Una nota del Comune di Scanzano Jonico fa sapere:

“Dando seguito alla delibera approvata all’unanimità in Consiglio Comunale, abbiamo provveduto ieri pomeriggio a conferire con gioia la cittadinanza onoraria al Dott. Alcibiade Iula, esempio di professionalità e lungimiranza, che dal 1983 onora la Città di Scanzano Jonico con il suo centro di radiodiagnostica che supporta quotidianamente i pazienti lucani, calabresi e pugliesi.

Grazie per il suo lavoro e per l’impegno nel non lasciare indietro nessuno, sopperendo così alle inevitabili carenze che purtroppo incontra il servizio sanitario nazionale.

Da primo cittadino sono orgoglioso del Dottor Iula, certo che che il suo esempio sia da monito per i tanti giovani che intendono intraprendere il suo percorso professionale”.