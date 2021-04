Rotondella: Medaglia al Merito Civile per Francesco! Salvò la vita ad un operaio. I dettagli

Medaglia di Bronzo al Merito Civile per un uomo delle nostri terre dagli alti valori morali, coraggio e determinazione!

Stiamo parlando di Francesco Pastore, nato e cresciuto a Rotondella (MT) e ora residente in provincia di Torino.

Grazie al suo tempestivo intervento, il 3 Gennaio 2012 fu salvata la vita di un operaio.

Proprio oggi Francesco Pastore ha ricevuto notizia del conferimento di questa medaglia di bronzo al merito civile.

Vediamo cosa dice in proposito il Quirinale per motivare la consegna di questo insigne riconoscimento:

“Con pronta determinazione, libero dal servizio, interveniva in soccorso di un operaio, colto da malore mentre effettuava lavori di manutenzione presso la sede di servizio, praticandogli, in attesa dell’ambulanza, una manovra di primo soccorso per la rianimazione cardio-polmonare per un lungo lasso di tempo, riuscendo a salvargli la vita.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

3 Gennaio 2012 – Torino”.

Ci uniamo al coro di Congratulazioni per questa più che meritata Medaglia che fa onore anche a tutta la comunità rotondellese.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)