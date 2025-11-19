Roots-in 2025: conclusa a Matera la quarta edizione. Sarli (Apt): “laboratorio di approfondimento e di business per una geografia dell’appartenenza”

Si è conclusa oggi al Centro Congressi UNA Hotels MH di Matera la quarta edizione di Roots-IN, la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini che ha confermato il ruolo della Basilicata come punto di riferimento nazionale per questo segmento del turismo identitario ed esperienziale.

Così ha commento il Direttore di Apt Basilicata, Margherita Sarli:

“È stata una buona borsa per partecipazione, qualità dei panel e soprattutto per gli incontri B2B, dai quali è emerso un crescente interesse dei buyer brasiliani per la nostra Basilicata ed è stata un’occasione di posizionamento importante per il nostro brand, grazie anche a partnership nuove ed importanti.

Guardiamo già al prossimo anno, ma intanto nel primo trimestre del nuovo anno ospiteremo un press tour dedicato al tema con giornalisti provenienti dai mercati target”.

L’evento ha registrato la partecipazione di oltre mille visitatori esterni.

Le due giornate hanno coinvolto:

140 seller italiani che hanno incontrato 70 buyer internazionali provenienti da 6 Paesi attraverso oltre 2200 appuntamenti B2B di 15 minuti ciascuno facilitati da una piattaforma digitale di business matching;

30 espositori tra cui 9 Regioni italiane e circa 10 comuni lucani;

i due atenei della Basilicata e della Calabria con il progetto di ricerca “Tech 4 You” per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e 60 relatori impegnati in 24 laboratori tematici.

Particolare attenzione è stata dedicata agli experience tour che coinvolgono i buyer internazionali ancora fino al 21 novembre.

La Borsa ha visto la sessione di chiusura dedicata al programma Italea del Ministero degli Affari Esteri, coordinata da Giovanni Maria De Vita e Marina Gabrieli, che hanno tracciato le prospettive di sviluppo di questo segmento turistico.

Infine, a seguire l’inaugurazione della mostra fotografica “Cammini e Sentieri di Sicilia”, organizzata dalla Regione Sicilia presso Casa Cava e aperta al pubblico fino al 3 dicembre.