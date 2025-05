Riprese cinematografiche nel Parco della Murgia Materana: per quasi un mese limitazioni temporanee all’accesso e alla sosta. L’avviso

Il Parco della Murgia Materana comunica ai cittadini e turisti:

“Dal giorno 3 Giugno al giorno 27 Giugno 2025, avranno luogo riprese cinematografiche autorizzate.

Le aree interessate sono:

C.da Murgia Timone dall’intersezione con Jazzo Gattini al Belvedere Murgia Timone incluse le aree Parcheggio del complesso rupestre San Falcione, inclusi tutti i percorsi trekking e le chiese rupestri.

Per garantire il regolare svolgimento delle attività di produzione, si rende necessario interdire il passaggio e la sosta in tali zone per tutta la durata delle riprese di scena.

Si invita pertanto alla massima collaborazione e si chiede cortesemente di non inserire queste zone nei propri itinerari turistici per il periodo indicato.

Ringraziando per la disponibilità e la comprensione, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti”.