Progetto civico Basilicata: nominato coordinatore provinciale per la Provincia di Matera. I dettagli

Progetto Civico Italia continua a rafforzare la propria presenza sui territori, consolidando una rete di amministratori locali e rappresentanti civici impegnati a costruire una proposta politica riformista e radicata nelle comunità.

Dichiarano Alessandro Onorato, leader nazionale di Progetto Civico Italia e Federica D’Andrea, coordinatrice regionale per la Basilicata:

“Il nostro progetto cresce ogni giorno grazie all’impegno e alla passione di donne e uomini che, nei territori, rappresentano un punto di riferimento credibile e concreto per i cittadini.

La Basilicata è una regione strategica in questo percorso e siamo felici di annunciare nuove nomine che vanno nella direzione di un rafforzamento della nostra struttura organizzativa e politica”.

Nell’ottica di consolidare il radicamento provinciale, Progetto Civico Italia ha nominato:

Angelo Rubino, consigliere comunale di Matera, quale coordinatore provinciale per la Provincia di Matera,

Samuele Grippa, assessore all’Ambiente e allo Sport del Comune di Bella, quale coordinatore provinciale per la Provincia di Potenza.

Contestualmente, Giovanni De Santis, già consigliere provinciale e consigliere comunale di Rotondella, assume il ruolo di portavoce provinciale di Matera.

Proseguono Onorato e D’Andrea:

“Si tratta di figure che incarnano pienamente lo spirito del nostro progetto: amministratori capaci, concreti, profondamente legati ai propri territori e pronti a mettere a disposizione competenze ed energie per rafforzare il campo riformista.

Progetto Civico Italia nasce con l’obiettivo di unire e organizzare il mondo civico all’interno di una visione politica chiara, inclusiva e orientata al futuro.

Vogliamo costruire una nuova classe dirigente che sappia valorizzare le esperienze amministrative migliori e tradurle in un’azione politica efficace, vicina ai bisogni reali delle comunità.

Le nomine di oggi rappresentano un ulteriore passo in avanti nella costruzione di una rete solida e partecipata, che sarà protagonista nei prossimi mesi della costituente di una nuova forza politica civica, riformista e popolare, capace di completare e rafforzare la coalizione di centrosinistra

Progetto Civico Italia continuerà nelle prossime settimane il proprio percorso di crescita e radicamento territoriale, con nuove adesioni e iniziative in tutta la regione”.