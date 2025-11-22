Primi fiocchi di neve sulle montagne lucane!

Le vette montuose dell’Appennino Lucano sono state imbiancate da una spolverata di neve.
Sulla Sellata, oltre i 1000 metri, questa notte sono scesi i primi fiocchi di neve.
Per chi non riesce ad orientarsi, Sellata – Monte Pierfaone, si trova nei boschi del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, (Monte Pierfaone, alto m 1744).
Le quote spaziano dai 1350 metri della Sellata ﬁno ai 1744 m del Monte Pierfaone e ai 1700 m del Monte Arioso, in un contesto panoramico circondato dai monti Volturino e Viggiano.
Le splendide cime, oggi, sono state ricoperte da un soffice manto bianco.
Stessa situazione per il Monte Vulture, anch’esso leggermente imbiancato.
La nostra Lucania ha assaporato così il primo “gelo bianco” della stagione.