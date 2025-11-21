Policoro: “Una stanza tutta per sé” per le vittime di violenza. Ecco quando l’ianugurazione

Lunedì 24 novembre, alle ore 12, presso la sede del Commissariato di P.S. di Policoro (MT), il Questore della Provincia di Matera, dr.ssa Emma Ivagnes, inaugurerà “Una stanza tutta per sé”, ambiente protetto e accogliente per le vittime di violenza di genere, realizzata con l’Associazione Soroptimist International – Club di Matera.
Lo spazio sicuro e confortevole favorirà un approccio delle vittime meno traumatico con gli operatori della Polizia di Stato impegnati nell’attività di ricostruzione ed elaborazione degli abusi e dei maltrattamenti subiti.