Policoro, nuova seduta del Consiglio Comunale: ecco gli argomenti che saranno trattati

Si informa che il Consiglio Comunale di Policoro si riunirà in seduta pubblica, sessione ordinaria, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale in 1^ convocazione, il giorno 05/12/2025 alle ore 18.00 con prosieguo, ed in mancanza del numero legale, in 2^ convocazione il giorno 09/12/2025 alle ore 18.00, per trattare i seguenti argomenti:
1. ACCORDO DI VALORIZZAZIONE INTEGRATA (EX ART. 112 DEL D. LGS,22 GENNAIO 2004, N.42) DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI MUSEI NAZIONALI DI MATERA – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI BASILICATA. APPROVAZIONE;
2. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2O25-2O27 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N,249 ADOTTATA IN DATA 2O/II/2O25 AI SENSI DELL’ART. I75, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000;
3. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2026;
4. ADDIZIONALE COMUNALE I.R,P,E.F, -APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2026;
5. RICOGNIZIONE PERIODICA 2025 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2024EX ART. 20, D.LGS. 19.08.20I6, N. I75, COME MODIFICATO DAL D.LGS, 16,06.20I7, N.IOO E RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART 30 D.LGS.23 DICEMBRE 2022N,201. APPROVAZIONE;
6. APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. N,3612023, DELL’AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 E DELL’ELENCO ANNUALE 2025, ADOTTATO CON D.G.C. n. 252 del20/11/2025;
7. REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO CIRCENSE CON ANIMALI A SEGUITO, PREVIA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO;
8. REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI. APPROVAZIONE