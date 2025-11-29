ULTIME NEWS

Policoro, nuova seduta del Consiglio Comunale: ecco gli argomenti che saranno trattati

29 Novembre 2025

Si informa che il Consiglio Comunale  di Policoro si riunirà in seduta pubblica, sessione ordinaria, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale in 1^ convocazione, il giorno 05/12/2025 alle ore 18.00 con prosieguo, ed in mancanza del numero legale, in 2^ convocazione il giorno 09/12/2025 alle ore 18.00, per trattare i seguenti argomenti:

1. ACCORDO DI VALORIZZAZIONE INTEGRATA (EX ART. 112 DEL D. LGS,22 GENNAIO 2004, N.42) DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI MUSEI NAZIONALI DI MATERA – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI BASILICATA. APPROVAZIONE;

2. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2O25-2O27 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N,249 ADOTTATA IN DATA 2O/II/2O25 AI SENSI DELL’ART. I75, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000;

3. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2026;

4. ADDIZIONALE COMUNALE I.R,P,E.F, -APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2026;

5. RICOGNIZIONE PERIODICA 2025 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2024EX ART. 20, D.LGS. 19.08.20I6, N. I75, COME MODIFICATO DAL D.LGS, 16,06.20I7, N.IOO E RICOGNIZIONE ANNUALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA EX ART 30 D.LGS.23 DICEMBRE 2022N,201. APPROVAZIONE;

6. APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. N,3612023, DELL’AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 E DELL’ELENCO ANNUALE 2025, ADOTTATO CON D.G.C. n. 252 del20/11/2025;

7. REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO CIRCENSE CON ANIMALI A SEGUITO, PREVIA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO;

8. REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI. APPROVAZIONE