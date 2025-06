Policoro: “Nonostante gli appelli, il distaccamento dei Vigili del Fuoco resta fanalino di coda in tutta la Basilicata”. La richiesta del Comune

Tra i primi come numero di interventi, ultimo nella classifica del personale a disposizione: il caso del declassamento della caserma dei Vigili del Fuoco a Policoro è contrastato duramente dall’Amministrazione Comunale che, contestualmente alla nota del consigliere Giuseppe Ferrara, si è mossa subito per mandare un segnale forte agli organi competenti approvando oggi pomeriggio in Giunta una delibera per richiedere ufficialmente il potenziamento dell’organico, al fine di adeguare gli standard di sicurezza e rendere più efficace ed efficiente il sistema locale della Protezione Civile.

Una presa di posizione netta considerando il lavoro fondamentale profuso nella comunità policorese ed in tutto il Metapontino.

Commenta il Sindaco Enrico Bianco:

“La carenza di personale non è tollerabile in una zona ad alto rischio d’incendi o gravi pericoli derivanti da possibili incidenti sulla SS 106 ed è per questo che ne pretendiamo il rafforzamento proprio in vista dell’Estate ormai alle nostre porte”.