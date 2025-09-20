Policoro è più pulita grazie a questi volonatri e giovani ragazzi all’opera! Complimenti

I volontari del Circolo LEGAMBIENTE di Policoro INSIEME al Comune, le associazioni Azione Cattolica, Rotunda Maris, Parkinson Basilicata e soprattutto i ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’IC2 “ Giovanni Paolo II”, accompagnati dalla vicepreside Angela Mele e dai docenti delle classi 2A e 2E, sono stati protagonisti di una grande giornata di educazione civica, ripulendo il prato del Parco della Cicogna dai rifiuti.

Sono stati raccolti rifiuti di ogni genere: mozziconi di sigarette, plastica, vetro, cartacce, spranghe di ferro e pezzi di abbigliamento, dalle scarpe ad abiti di ogni età.

“Puliamo il Mondo” è un appuntamento di grande sensibilizzazione sul tema del rispetto dell’ambiente che andrebbe amato e preservato perché è di TUTTI e non deve essere deturpato dall’abbandono selvaggio del rifiuto.