Policoro, due importanti protocolli d’intesa tra Comune, Consulta delle Associazioni e della Scuola e Ente sportivo. I dettagli

Ieri sera, in occasione del seminario “L’arte di guidare con successo una ASD”, voluto e organizzato dal Coni Basilicata in Sala Consiliare, il Comune di Policoro, la Consulta delle Associazioni e della Scuola e l’Ente sportivo, hanno sottoscritto due importanti protocolli d’intesa.

Erano presenti il Sindaco Enrico Bianco, il Presidente della Consulta Cristian Miccoli e il Presidente regionale Coni Giovanni Salvia.

Commenta l’amministrazione di Policoro:

“Se per la convenzione con la Consulta l’accordo andrà nella direzione di stipulare convenzioni con attività commerciali per ridurre i costi di gestione delle associazioni sportive, facilitare l’accesso ai materiali e promuovere la rete territoriale, nel patto stipulato tra Ente governativo e sportivo sarà avviato un percorso per favorire tutte le possibili best practices tra le discipline sportive e le altre attività sociali, culturali e scolastiche della città”.