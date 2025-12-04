Policoro: consegnate alla Caritas le 400 copie del Calendario solidale 2026 della Polizia Locale

Si è svolta questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Policoro, la cerimonia di consegna delle 400 copie del Calendario Solidale 2026 – “In strada per il bene” alla Caritas di Policoro, beneficiaria dell’iniziativa promossa dal Corpo di Polizia Locale con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Avv. Enrico Bianco, la Giunta comunale, il Comandante della Polizia Locale con alcuni operatori del Corpo e il Presidente della Caritas di Policoro, Don Giuseppe Gazzaneo, che ha ricevuto formalmente la consegna dei calendari destinati alla raccolta fondi a sostegno delle attività socio-assistenziali svolte dalla Caritas sul territorio.

Il progetto, ormai giunto alla sua quarta edizione, nasce con l’obiettivo di raccontare attraverso immagini il valore del servizio quotidiano svolto dalla Polizia Locale: tutela della sicurezza, prossimità ai cittadini, attenzione ai più fragili e presenza attiva sul territorio, unendo al racconto istituzionale una finalità solidale concreta.

Nel suo intervento, il Sindaco Avv. Enrico Bianco ha evidenziato come il calendario rappresenti «un segno tangibile del legame tra istituzioni e comunità, un’iniziativa che dimostra come la sicurezza sia fatta non solo di controllo, ma soprattutto di relazione, ascolto e vicinanza. Il Corpo di Polizia Locale conferma ancora una volta di essere un punto di riferimento non soltanto operativo, ma anche umano e sociale per tutta la città di Policoro».

Il Comandante della Polizia Locale ha sottolineato il valore dell’iniziativa come espressione del volto più autentico del servizio svolto quotidianamente dagli operatori:

«Il nostro lavoro non è fatto solo di norme e controlli, ma di persone, incontri e attenzione ai bisogni reali della comunità. Con questo calendario vogliamo raccontare proprio questo: l’impegno di donne e uomini che ogni giorno operano con senso del dovere e spirito di servizio, mettendo al centro la solidarietà».

Il Presidente della Caritas di Policoro, Don Giuseppe Gazzaneo, ha espresso profonda gratitudine verso l’Amministrazione comunale e il Corpo di Polizia Locale:

«Questo gesto rappresenta un aiuto concreto a sostegno delle tante famiglie che quotidianamente si rivolgono alla nostra Caritas. È un esempio di come istituzioni e volontariato possano camminare insieme per dare risposte vere ai più fragili».

Le donazioni raccolte attraverso il calendario sono libere e devolute direttamente alla Caritas di Policoro.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio ringraziamento al Corpo di Polizia Locale, alla Caritas e a tutti i cittadini che, con la loro partecipazione, contribuiranno a trasformare un progetto istituzionale in un importante gesto di solidarietà.