Policoro, attenzione: tentativi di truffa tramite SMS! Come difendersi

Il Comune di Policoro informa la cittadinanza che:
“sono stati segnalati messaggi SMS fraudolenti che notificano presunte irregolarità o mancati pagamenti della TARI.
Tali comunicazioni invitano a contattare telefonicamente un numero indicato per”regolarizzare” la propria posizione ed evitare supposte sanzioni o aggravamenti.
Si tratta di tentativi di truffa!
Si precisa che il Comune non invia SMS contenenti richieste di contatto telefonico per effettuare pagamenti o verifiche, né richiede dati personali o bancari tramite messaggi.
Si raccomanda pertanto di:
– non contattare i numeri indicati negli SMS;
– non fornire dati personali o informazioni bancarie;
– eliminare immediatamente il messaggio ricevuto;- rivolgersi esclusivamente agli uffici comunali attraverso i canali ufficiali in caso di dubbi”.