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Policoro, attenzione: tentativi di truffa tramite SMS! Come difendersi

13 Aprile 2026

Il Comune di Policoro informa la cittadinanza che:

“sono stati segnalati messaggi SMS fraudolenti che notificano presunte irregolarità o mancati pagamenti della TARI.

Tali comunicazioni invitano a contattare telefonicamente un numero indicato per”regolarizzare” la propria posizione ed evitare supposte sanzioni o aggravamenti.

Si tratta di tentativi di truffa!

Si precisa che il Comune non invia SMS contenenti richieste di contatto telefonico per effettuare pagamenti o verifiche, né richiede dati personali o bancari tramite messaggi.

Si raccomanda pertanto di:

– non contattare i numeri indicati negli SMS;

– non fornire dati personali o informazioni bancarie;

– eliminare immediatamente il messaggio ricevuto;- rivolgersi esclusivamente agli uffici comunali attraverso i canali ufficiali in caso di dubbi”.