Policoro: al Palaercole giovani talenti della musica provenienti da ogni angolo della regione. L’iniziativa

L’educazione musicale e la passione per il canto corale tornano protagoniste in Basilicata.

L’Associazione Basilicata Cori (A.Ba.Co.), associata a Feniarco, annuncia la Seconda Edizione della sua attesa Rassegna dei Cori Scolastici “Cori di Classe”, un appuntamento ormai fondamentale nel panorama culturale e formativo della regione.

L’evento si terrà Domenica 30 Novembre 2025, a partire dalle ore 18.00, presso il Palaercole di Policoro (MT), in Via Salvo D’Acquisto, 20.

La rassegna è il culmine di un intenso percorso didattico e formativo promosso da A.Ba.Co., che mira a valorizzare il canto corale come strumento di aggregazione, espressione artistica e crescita personale all’interno del contesto scolastico.

Il progetto “Cori di Classe” ha ottenuto il sostegno istituzionale, in quanto patrocinato dal Comune di Policoro e dalla Regione Basilicata con un altrettanto protocollo di intesa con USR di Basilicata.

A sfilare sul palco del Palaercole saranno i giovani talenti provenienti da ogni angolo della regione, che hanno lavorato duramente con i loro docenti per preparare un repertorio emozionante e variegato.

L’elenco dei partecipanti conferma l’ampio respiro regionale dell’iniziativa, includendo i cori dei seguenti Istituti Comprensivi:

Istituto Comprensivo “Isabella Morra” Plessi di Rotondella e San Giorgio Lucano (MT);

Istituto Comprensivo “Pitagora” di Bernalda (MT);

Istituto Comprensivo “G. Racioppi” (Plessi di Moliterno – Tramutola – Grumento – Spinoso – Sarconi, PZ);

Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio” di Ferrandina (MT);

Istituto Comprensivo “A. Busciolano” di Potenza;

Istituto Comprensivo “Scanzano – Montalbano” (Plessi di Scanzano Jonico – Montalbano Jonico MT).

La Rassegna non è solo un concerto, ma una vera e propria festa che celebra la dedizione di maestri, studenti e famiglie.

L’Associazione Basilicata Cori (A.Ba.Co.) ribadisce il suo impegno nel sostenere l’eccellenza musicale giovanile, offrendo ai ragazzi un’occasione unica per esibirsi in una cornice prestigiosa.

Sull’importanza dell’evento, interviene Francesco Muscolino, Presidente di A.Ba.Co.:

“Questa rassegna non è solo una vetrina, ma la conferma del valore inestimabile dell’educazione musicale e corale nelle scuole.

Vedere l’entusiasmo di questi ragazzi, supportati dalle loro famiglie e dalle istituzioni, ci spinge a continuare con convinzione su questa strada.

L’Associazione Basilicata Cori è orgogliosa di contribuire a far crescere in ‘Cori di Classe’, un vero e proprio investimento sul futuro artistico della nostra terra.”

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, ai genitori e agli appassionati di musica: partecipare alla Rassegna significa supportare concretamente l’investimento sul futuro dei giovani lucani e godere di una serata all’insegna delle più pure e vibranti espressioni artistiche.

Presenterà la Rassegna “Cori di Classe” la giornalista Cristina Longo.

Appuntamento dunque a Policoro, Domenica 30 Novembre, per la 2ª Edizione di “Cori di Classe”: dove il talento trova la sua voce e la musica unisce la Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli.