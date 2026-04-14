Pisticci ospiterà due prestigiose gare di rilevanza nazionale al Porto degli Argonauti. I dettagli

Un risultato importante per la Basilicata e per il Comune di Pisticci: la Federazione Italiana Triathlon (FITri) ha ufficialmente designato l’ASD Triathlon Basilicata quale organizzatore di due prestigiose gare inserite nei circuiti nazionali per la stagione 2026.

Il Comune di Pisticci ospiterà, al Porto degli Argonauti, atleti provenienti da tutta Italia per due tappe dei circuiti nazionali:

19 Aprile 2026, prima tappa del Circuito No Draft – Triathlon Olimpico Gold e Triathlon Sprint Silver, gara aperta ai paratriatleti di tutte le classi sportive, fatta eccezione per gli atleti della classe PTWC;

20 Settembre 2026, ultima tappa del Circuito Italiano di Aquathlon su distanza classica, gara aperta ai paratriatleti di tutte le classi sportive, fatta eccezione per gli atleti della classe PTWC.

Si tratta di un risultato importante per il territorio, costruito grazie alla collaborazione tra istituzioni, imprese e operatori sportivi, all’interno di una visione condivisa di sviluppo e promozione attraverso lo sport.

Dichiara l’Assessore allo Sport Giuseppe Miolla:

“L’assegnazione a Pisticci di due tappe dei circuiti nazionali FITri 2026 rappresenta un risultato di grande rilievo sul piano sportivo e rafforza ulteriormente il percorso di crescita della gara di triathlon al Porto degli Argonauti, giunta alla sesta edizione.

Allo stesso tempo, costituisce un’importante occasione di inclusione e di valorizzazione delle bellezze naturali e storiche del nostro Comune e dell’intera regione.”

Dichiara il Sindaco Domenico Albano:

“Accogliere due tappe dei circuiti nazionali FITri significa rafforzare il posizionamento di Pisticci come destinazione capace di ospitare eventi di livello nazionale e internazionale.

È anche un segnale importante per il territorio: lo sport diventa occasione di crescita, promozione e apertura verso nuove opportunità, coinvolgendo comunità, imprese e operatori locali.”

L’organizzazione delle due tappe nazionali è stata possibile grazie alla collaborazione tra partner istituzionali e privati:

Comune di Pisticci

Regione Basilicata

Provincia di Matera

Porto degli Argonauti (Ing. Antonio Denicolò, Direttore Bovio Ambrosio, Nettis Resort Srl)

ASD Triathlon Basilicata

Pastificio De Sortis (dott. Donato Vertone)

Assofruit Italia (Andrea Badursi)

Lucano 1894 Srl

Lucano 1894 Srl APS Salviamo il Mare da Noi

L’evento, a titolazione internazionale, vedrà la partecipazione di oltre 300 triatleti al via il 19 aprile, ai quali si aggiungeranno team e accompagnatori, per una presenza stimata di circa 800 persone provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Argonauti TRI sarà la prima tappa del circuito italiano di Triathlon No Draft, che proseguirà con gli appuntamenti di Cesenatico, Barberino del Mugello, Lovere e San Benedetto del Tronto.

Il programma del Triathlon a Pisticci prevede per sabato 18 aprile la preparazione del campo gara.

Domenica 19 aprile, alle ore 11.00, partirà la batteria femminile del triathlon su distanza olimpica (1.500 metri di nuoto, 40 chilometri di ciclismo e 10 chilometri di corsa), seguita dalle altre batterie.

A seguire, il triathlon sprint (750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa), con partenza prevista intorno alle ore 11.20.

Conclude Miolla:

“Le due gare rappresentano un’occasione significativa per promuovere Pisticci e la Basilicata come destinazione sportiva di qualità, capace di attrarre atleti e appassionati da tutta Italia e dall’estero.”

Il Comune di Pisticci si conferma capace di ospitare eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, valorizzando il territorio e rafforzandone l’attrattività.