Pisticci nuovo spazio per famiglie e giovani: i dettagli

Ogni comunità cresce se i suoi giovani hanno 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗵𝗶 𝗱𝗼𝘃𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝘀𝗶, 𝗶𝗺𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗲 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲.
Per anni l’ex ITAS di Piazza Elettra a Marconia è rimasto chiuso, con la facciata segnata da un incendio.
Ora quello stesso edificio si prepara a una nuova vita: diventerà uno 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗶𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 aperto a 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗮 𝟭𝟭 𝗮 𝟮𝟭 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲, con attività gratuite e servizi dedicati.
La trasformazione sarà possibile grazie a un investimento complessivo di 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝟯 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗲𝘂𝗿𝗼, finanziato attraverso i fondi PNRR – Programma Nazionale Inclusione 2021-2027 (Priorità 2 FSE+ e Priorità 4 FESR), che si realizzerà interamente a 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮, diventando un punto di riferimento per 𝟭𝟳 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗺𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗠𝗲𝘁𝗮𝗽𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼–𝗖𝗼𝗹𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗠𝗮𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗮.
In questo spazio prenderanno forma:
- 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗼, 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 𝗲 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀;
- 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗶 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹’𝗮𝗯𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼;
- 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲;
- 𝘁𝗶𝗿𝗼𝗰𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗼𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼.
Nei giorni scorsi sono stati pubblicati due avvisi pubblici:
l’𝗮𝘃𝘃𝗶𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼-𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝘁𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗴𝗹𝗶 𝗘𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗿𝘇𝗼 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲, con scadenza 𝟯𝟬 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 – 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟮:𝟬𝟬, che servirà a co-progettare attività e servizi insieme al Comune;
il 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝟮 𝗰𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗶, con scadenza 𝟮𝟵 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱 – 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟮:𝟬𝟬, che guideranno operativamente lo spazio.
Con DesTEENazione, 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮 𝘀𝗶 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗮 𝗼𝗳𝗳𝗿𝗶𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲, con attività gratuite e occasioni concrete di partecipazione.