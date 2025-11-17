Pisticci: il Giardino Verticale è realtà ed è pronto all’inaugurazione!

A Pisticci il 𝗴𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗼 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 del Rione Croci è realtà.
Uno spazio pubblico che torna a vivere, grazie a un progetto che unisce 𝗰𝘂𝗿𝗮, 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗲 𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗮.
Un intervento simbolo di rinascita per un quartiere e per una città che sceglie di valorizzare i suoi luoghi e proiettarsi nel futuro.
Un luogo che racconta una Pisticci che rinasce.
𝗜𝗡𝗔𝗨𝗚𝗨𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘:
𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱𝗶̀ 𝟮𝟭 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 – 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴:𝟯𝟬
𝗥𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖𝗿𝗼𝗰𝗶 – 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶
𝗦𝗮𝗹𝘂𝘁𝗶 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶, 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗺𝘂𝘀𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗿𝗶𝗻𝗳𝗿𝗲𝘀𝗰𝗼
𝗟𝗮 𝗯𝗲𝗹𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗵𝗮 𝗼𝗿𝗮 𝗶𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼.