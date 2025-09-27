Pisticci: aiutiamo Sofia, ha appena 7 anni e con la sua famiglia combatte con dignità e coraggio contro una terribile malattia

Ci sono storie che attraversano una comunità e la segnano per sempre.
Quella di 𝗦𝗢𝗙𝗜𝗔, una 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗶𝗻𝗮 𝗽𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗻𝗮 𝟳 𝗮𝗻𝗻𝗶, è una di queste.
Da più di un anno la sua famiglia combatte con 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 contro una terribile malattia.
L’Amministrazione comunale, insieme a tanti cittadini di Pisticci, è stata e continuerà a essere 𝗮𝗹 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝗳𝗶𝗮𝗻𝗰𝗼.
Come fa sapere in una nota:
“Oggi la speranza ha un nome: 𝘂𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗿𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼.
Ma i costi sono altissimi e servono 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲, 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗻𝗶, 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲.
Per questo motivo, 𝗶𝗻 𝗽𝗶𝗲𝗻𝗼 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮, è stata aperta la 𝗿𝗮𝗰𝗰𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶 𝘂𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲.
Le altre raccolte già attivate in questi mesi sono state consegnate alla famiglia e verranno 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮𝘁𝗲 𝘀𝘂 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗮𝗴𝗻𝗮, che diventa 𝗹’𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 in questo momento decisivo.
Scegliere la raccolta ufficiale significa 𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗮 𝗦𝗼𝗳𝗶𝗮 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮, trasformando la solidarietà in un aiuto immediato e concreto.
𝗢𝗴𝗻𝗶 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼, 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 diventano 𝘃𝗶𝘁𝗮, 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼, 𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮.
Sofia è una bambina della nostra comunità, ma 𝗶𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝘀𝗼𝗿𝗿𝗶𝘀𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝗲 𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶.
Pisticci ha sempre dimostrato di essere una comunità che sa 𝗿𝗶𝗮𝗹𝘇𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗶𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲, capace di 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗶𝗻 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮.
Oggi è chiamata a fare ancora di più: a mostrare al mondo la sua 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗹𝗲 e il suo 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗻𝗶.
𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗹’𝗮𝗯𝗯𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗮 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶, 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗲𝘀𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼.
𝗢𝗴𝗴𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮 𝗰𝗶𝗮𝘀𝗰𝘂𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗼𝗶, 𝗮 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 𝗲 𝗼𝘃𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘃𝗼𝗰𝗲, 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗿𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗮 𝗹𝗲𝗶.
Ogni condivisione è 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗼 𝘁𝗲𝘀𝗮, ogni donazione è 𝘂𝗻 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮: tante mani, insieme, possono costruire il futuro che Sofia merita.
Facciamo arrivare questo appello in 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗰𝗮𝘀𝗮, 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮̀, 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲.
È il momento di unirci perché 𝗹𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘃𝗶𝘁𝗮.
𝗔𝗶𝘂𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗦𝗼𝗳𝗶𝗮. 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲”.
Questo il link alla raccolta ufficiale: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-sofia-a-tornare-a-sorridere?fbclid=IwY2xjawNEfFZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETAxbTVIajhYR011RDNqQ0xWAR5Pj892MCvfqnswZi7TdnLSRvKhXgK9l7OCmh7Kf0J5HSeqrrBIPUthli1PMA_aem_gfiBk8Itx5yod7SYe7P5Vg