Pesca illegale nel materano! Intervenuti Vigili del fuoco e Polizia

Gli agenti del nucleo di Tursi della Polizia Provinciale di Matera, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Policoro, hanno sequestrato e rimosso una rete da pesca illegale che ostruiva completamente la foce del fiume Agri.

L’azione, frutto di un servizio pianificato per il contrasto della pesca di frodo, ha permesso di salvare numerosi esemplari ittici, tra cui cefali e granchi che erano rimasti intrappolati.

Il rinvenimento è avvenuto durante una perlustrazione del fiume Agri da parte degli agenti del nucleo di Tursi della Polizia Provinciale, i quali, individuata la rete e constatata la situazione, hanno immediatamente richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco di Policoro, che sono prontamente intervenuti per rimuovere l’attrezzatura.

Le ricerche dei responsabili sono state vane, in quanto probabilmente si sono dati alla fuga via mare.

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha espresso:

“grande soddisfazione per il successo dell’operazione.

Mi congratulo con gli agenti della Polizia Provinciale per la prontezza e la professionalità dimostrate in questa operazione.

Ancora una volta il nostro Corpo di Polizia si conferma un presidio fondamentale per la tutela del patrimonio ambientale: la costante attività di controllo e prevenzione è essenziale per la salvaguardia di fiumi e laghi.

Voglio ringraziare anche i Vigili del Fuoco per la preziosa collaborazione.

La sinergia tra le forze dell’ordine è une delle chiavi per la protezione del nostro territorio”.