Nuovo giardino verticale di Pisticci: “Esempio di resilienza là dove, 49 anni fa, una frana aveva portato via tutto”. L’inaugurazione

Un luogo che invita a fermarsi, respirare e sentirsi parte di un futuro più verde.

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo giardino verticale di Pisticci: un progetto che unisce innovazione, sostenibilità e bellezza urbana.

Ha dichiarato Mancini:

“Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso la valorizzazione del territorio e la creazione di spazi che migliorano la qualità della vita dei cittadini.

Il giardino verticale non è solo un’opera architettonica, ma un simbolo di attenzione all’ambiente e di cura per la comunità, un concreto esempio di resilienza là dove, 49 anni fa, una frana devastante aveva portato via tutto.

Un segno concreto che dimostra come la collaborazione tra istituzioni e territorio possa generare risultati capaci di lasciare radici profonde”.