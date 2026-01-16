Nuovo bus operai Melfi: “Finalmente ci siamo”. I dettagli

“Dopo aver sperimentato di persona la scomodità degli autobus su cui sono stati costretti a viaggiare per lungo tempo, a seguito di dure giornate di lavoro, operaie e operai di Stellantis e indotto, sulla lunga tratta Ferrandina/Area di San Nicola di Melfi, ho in più occasioni sollecitato, attraverso interrogazioni e richieste di audizioni, la risoluzione di questa incresciosa problematica.

Stando a quanto comunicatomi dalle lavoratrici e dai lavoratori, che ringrazio per la calorosa accoglienza e disponibilità, pare che almeno questa vicenda sia stata finalmente risolta”.

Lo afferma Piero Lacorazza, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, che prosegue:

“Con contenuta soddisfazione – considerato il contesto occupazionale complicato che quella realtà produttiva sta attraversando e su cui in più occasioni, unitamente a tutti i colleghi della minoranza consiliare, abbiamo tenuto e continueremo a tenere alta la soglia di attenzione – desidero ringraziare le Autolinee Nolè, il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti e l’assessore Pepe per aver riscontrato, anche se abbiamo dovuto a lungo insistere, questa nostra iniziativa volta ad alleviare almeno parte dei tanti disagi degli operai.

Ovviamente è necessario fare ogni verifica affinché tali condizioni, come abbiamo sottolineato in più occasioni, siano migliorate per tutti i lavoratori pendolari sulla media e, in particolare, lunga percorrenza.

Unitamente alle problematiche legate allo stato dei mezzi impiegati abbiamo posto da tempo anche un’altra questione legata alla perdita dei titoli di viaggio (abbonamenti settimanali e/o mensili) precedentemente acquistati.

È necessario valutare che la variazione dell’organizzazione del lavoro nelle aziende può assumere non solo carattere contingente, ma anche strutturale; ragion per cui abbiamo chiesto l’attuazione di un sistema di bigliettazione che consenta all’utente di pagare per i giorni di effettivo utilizzo del mezzo, scongiurando un inutile aggravio di spese a una già precaria situazione economica.

Anche su questo prendiamo favorevolmente atto dell’apertura comunicataci dal Dirigente dell’Ufficio Trasporti nella prospettiva della nuova gara del Trasporto Pubblico Locale, anche se sarebbe opportuno individuare una soluzione ponte nel breve termine”.